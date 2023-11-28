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القضاء يكشف عن آلية جديدة لتدوين اقوال الشهود والمشتكين

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بغداد - ياسين صفوان -  

باشرت رئاسة محكمة استئناف نينوى اليوم الثلاثاء الموافق 28 /11 /2023 بتدوين اقوال الشهود والمشتكين عن طريق برامج الفيديو كونفرس واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة يصعب تهكيرها.

 

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة استئناف نينوى عقدت اليوم جلسة إلكترونية مع المحكمة الجنائية المركزية لمقاطعة لشبونة في البرتغال لتدوين اقوال شهود الدفاع لمتهمين يجري محاكمتهم في محكمة لشبونة كونهم متورطين بالعمل مع المجاميع الإرهابية في محافظة نينوى" مبينا ان "المتهمين هربوا إلى دولة البرتغال بعد عمليات التحرير بصفة لاجئين".

 

وذكر المراسل ان "ذلك يأتي تنفيذاً لمقررات مجلس القضاء الاعلى التي اتخذها في وقت سابق من العام الحالي بأعتماد شهادة الشهود عن بعد وعبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في محاكم استئناف نينوى وبابل وذي قار والبصرة بهدف تسريع انجازا المحاكمات و القضايا".

 

يتبع..

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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