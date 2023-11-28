انت الان تتابع خبر القضاء يكشف عن آلية جديدة لتدوين اقوال الشهود والمشتكين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

باشرت رئاسة محكمة استئناف نينوى اليوم الثلاثاء الموافق 28 /11 /2023 بتدوين اقوال الشهود والمشتكين عن طريق برامج الفيديو كونفرس واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة يصعب تهكيرها.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة استئناف نينوى عقدت اليوم جلسة إلكترونية مع المحكمة الجنائية المركزية لمقاطعة لشبونة في البرتغال لتدوين اقوال شهود الدفاع لمتهمين يجري محاكمتهم في محكمة لشبونة كونهم متورطين بالعمل مع المجاميع الإرهابية في محافظة نينوى" مبينا ان "المتهمين هربوا إلى دولة البرتغال بعد عمليات التحرير بصفة لاجئين".

وذكر المراسل ان "ذلك يأتي تنفيذاً لمقررات مجلس القضاء الاعلى التي اتخذها في وقت سابق من العام الحالي بأعتماد شهادة الشهود عن بعد وعبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في محاكم استئناف نينوى وبابل وذي قار والبصرة بهدف تسريع انجازا المحاكمات و القضايا".

يتبع..