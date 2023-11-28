هانتر بايدن يعرض الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس

وانتقد نجل الرئيس الديمقراطي التحقيق ووصفه بأنه «بعثة صيد» ورفض الإدلاء بشهادة خلف أبواب مغلقة، لكنه قال إنه «سيجيب عن أي سؤال ذي صلة» أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الشهر المقبل، مما قد يشكل محاكمة محتملة عالية المخاطر.
أكثر عدوانية
واستدعى النائب جيمس كومر من ولاية كنتاكي، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، هانتر بايدن في أوائل نوفمبر، في خطوة هي الأكثر عدوانية في التحقيق حتى الآن والتي تختبر مدى صلاحيات الرقابة في الكونجرس. ولم يرد مكتب كومر على الفور على طلب للتعليق.
وحتى الآن، فشل الجمهوريون في الكشف عن أدلة تشير بشكل مباشر إلى تورط الرئيس بايدن في أي مخالفات. لكن المشرعين يصرون على أن أدلتهم ترسم صورة مثيرة للقلق عن «استغلال النفوذ» في التعاملات التجارية لعائلة بايدن، خاصة مع العملاء في الخارج.
وطالب أمر الاستدعاء هانتر بايدن بالمثول أمام لجنة الرقابة للإدلاء بشهادته بحلول منتصف ديسمبر. وتم استدعاء عمه جيمس بايدن في نفس اليوم، وكذلك شريكه التجاري السابق روب ووكر.
وقال آبي لويل، محامي هانتر بايدن، في رسالة إن موكله لديه «شكوك بشأن دوافعك وهدفك» لكنه عرض في السابق التحدث مع اللجنة دون رد.
- عارض الديمقراطيون مذكرات الاستدعاء
- دعا البيت الأبيض إلى سحب مذكرات الاستدعاء
- كتب ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس، أن مذكرات الاستدعاء «غير مسؤولة»
- يحقق الجمهوريون في الكونجرس أيضًا في طريقة تعامل وزارة العدل مع تحقيق جنائي في تعاملات هانتر بايدن التجارية.
- هانتر بايدن متهم الآن بثلاث جنايات تتعلق بالأسلحة النارية خلال الفترة التي اعترف فيها بإدمانه المخدرات.
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