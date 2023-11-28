"كان رايح التمرين".. مصرع طالب دهسته سيارة طائشة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي الطالب محمد معتز 18 عامًا - طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذهابه التمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام ثم تم نقله لمستشفى الحسين حرر محضر بالواقعة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذهابه للتمرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام إلى مستشفى الحسين.

حرر محضر بالواقعة، وألقى القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية.