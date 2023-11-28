الحكومة بغزة: انتشلنا 160 شهيدًا من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل السواركة خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحياة متوقفة في القطاع نتيجة الخسائر المادية الهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في هدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و250 ألفا بشكل جزئي.

وأكد السوراكة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع توافد المواطنين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الشمال من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أنه تم انتشال 160 من جثامين الشهداء من تحت الأنقاض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وطالب السواركة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى في قطاع غزة.