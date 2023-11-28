نائب رئيس "مستقبل وطن": المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن المرأة المصرية بمثابة عمود الخيمة ومصدر الأمان والراحة، فهى قارة على ضبط إيقاع منظومة الأسرة بل الوطن أيضا، مؤكدا: "الرئيس السيسى منح نساء مصر كل شيء".

وأوضح نائب رئيس الحزب، خلال المؤتمر النسائى الجماهيرى الحاشد، الذى تنظمه أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية والشباب هما أكثر المستفيدة فى عصر الرئيس السيسى، لذا حان الوقت لرد الجميل عن كافة المزايا والمكاسب التى حصدتها المرأة فى هذا العصر الذهبى، مؤكدا على أهمية العمل الجماعى والتنظيم الجيد للمشاركة بقوة لدعم الرئيس فى سباق الانتخابات الرئاسية.