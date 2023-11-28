شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يزور الأنبا بيجول ويناقش أهمية التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، وذلك فى مقر تابع بالقاهرة، ذلك فى إطار الخطوات والجهود الرامية للحزب فى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة 2024/2030.

وحضر الزيارة نيابة عن رئيس الحزب وفدًا ضم:" اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب، ورائد مقدم عضو المكتب السياسى، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، باسم سليم عضو لجنة التعليم".

وحضر من الدير القمص عمانوئيل المحرقى وكيل الدير،القمص سرابيون المحرقى طبيب الدير؛ تبادل الترحيب ونقل وفد الحزب تحيات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والذى حالت ظروف الاجتماعات المقررة حضوره اللقاء، مؤكدين بأنه سوف يزور الدير لتحية الاسقف والرهبان بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتناول الحديث عن جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق أسمى معانى المواطنة والاهتمام البالغ بتحقيق ما يخدم الصالح المصرى والاجيال المقبلة وإنشاء بنية تحتية قوية لفتح آفاق واسعة للاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات سواء التطوير فى الزراعة أو الموانى وكافة ما يظهر الجمهورية الجديدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتحدث اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب عن دور وجهود الحزب لخدمة المجتمع المصرى بصورة عامة واهتمامه البالغ بالنشء والشباب والعمل الرامى لتعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية.

وتناول نائب رئيس الحزب والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك مع كافة مناحى المجتمع المدنى بهدف تحقيق الصالح العام، وتُطرق إلى مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد الروافد الهامة على الصعيد الدينى والثقافى معًا وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تبنت كافة ما يخدم المجتمع المصرى على حد سواء.

كما تحدث وفد الحزب على اهمية المشاركة الفاعلة من كافة فئات المجتمع المصرى للنزول أمام صناديق الاقتراع والتصويت واختيار الأصوب؛ مؤكدًا أن الحزب يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعتبره مرشحه الرئاسى تطابق الرؤى والخطوات والجهود مع البرنامج العام للحزب؛ ووفق قول رئيس الحزب أن الرئيس السيسى صمام أمان المنطقة كلها.

ومن جانبه رحب الأنبا بيجول رئيس دير المحرق- أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة- عن دور الكنيسة القبطية الوطنية عبر التاريخ، وشرح تاريخ الدير الأثرى وأنه كان مستقرًا للعائلة المقدسة خلال رحلتها فى أرض مصر.

وأكد رئيس دير المحرق، أن الدولة المصرية عبر تاريخها تحافظ على هويتها وطبيعتها الواحدة ونسيج مصر يتضافر فى أحلك المواقف والظروف، ولا ينسى للرئيس عبد الفتاح السيسى دوره الوطنى الخالص بالإضافة لجهوده العظيمة لاستعادة مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا.

مشيدًا بكافة الجهود المصرية المخلصة لصالح المواطن وبناء وتعمير وتشيد وتطوير شامل فى كافة القطاعات ومنها العمل على توفير الاحتياجات من الغذاء والسلع وتوسيع الرقع الزراعية وانتاج الزيوت وغيرها.

وألمح إلى أن المواطن المصرى يستطيع الفرز والتقييم ولعل شواهد الأمور كافية وحافزًا للخروج والمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية التى يحلم بها الجميع.