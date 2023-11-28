أسامة حمدان: تسليم القسام للاسرى في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات اسرائيل بالسيطرة

اشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الى ان اعتراف اسرائيل بعدد جنودها القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، وخسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة، والتهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي".
واكد حمدان في مؤتمر صحفي، بان "أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80 بالمئة من أرض غزة ولن يحدث ذلك، وتسليم القسام للاسرى في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة". وشدد على ان تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء لأسرانا، والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولولا وجود أسرى لدينا لما أفرج عن أسرانا.
ودعا حمدان إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة.
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