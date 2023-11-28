الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قد تستخدم أسلحة بيولوجية نظرًا لفشل هجومها المضاد

صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إيغور كيريلوف، أنّ وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن القوات الأوكرانية، قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بـ"هجومها المضاد الذي فشل".

وخلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب، أوضح أنّ "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية (من قبل نظام كييف). قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".

وذكر كيريلوف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية".

وأشار إلى أنه "خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية، لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا".

وأوضح كيريلوف أنّ "الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا في دولة واحدة فقط"، لافتًا إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم هوس كبير حول هذه المادة".