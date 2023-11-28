الملك الأردني: حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها

اعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني إن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية "تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة". ودعا الأردني إلى إنهاء الحرب، واعتبر إن "حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك".

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