أوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ الهدنة في قطاع غزة "حتى الآن تسير بشكل جيّد رُغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال"، معلنًا أنّ "الكثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة".
وشدد على أنّه "يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة"، كاشفًا عن "أننا قدمنا للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية".
وأعلن أنّه "إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة"، لافتًا إلى أنّ " حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "حماس": إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد لعقد صفقة شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.