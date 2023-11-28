مسؤول في "حماس": إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد لعقد صفقة شاملة

أوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ الهدنة في قطاع غزة "حتى الآن تسير بشكل جيّد رُغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال"، معلنًا أنّ "الكثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة".

وشدد على أنّه "يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة"، كاشفًا عن "أننا قدمنا للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية".

وأعلن أنّه "إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة"، لافتًا إلى أنّ " حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية".