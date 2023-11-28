الخارجية الأميركية: واشنطن والرياض اتفقتا على العمل معا لاستكشاف الفضاء الخارجي لأغراض تجارية

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن "الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على العمل معا لاستكشاف الفضاء الخارجي"، مضيفة أن "هذا الجهد يمكن أن يساعد في تعزيز التعاون في مجال الفضاء لأغراض تجارية بين البلدين".

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