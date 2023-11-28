أمين عام "الناتو": يجب على إيران عدم تأجيج الأوضاع وأن تكبح جماح حركة "حماس" و"حزب الله"

زعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أنّه "يجب على إيران عدم تأجيج الأوضاع وأن تكبح جماح حركة "حماس" وحزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "الحلف لا دور له في الصراع الدائر حاليًا (في قطاع غزة) لكن بعض أعضائه فاعلون فيه".

ولفت إلى أنّ "الوضع في غزة مختلف عن أوكرانيا، فهي لم تهاجم روسيا، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".