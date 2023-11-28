تسميم زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية

اعلن متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية لـ"رويترز" إن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة وتخضع للعلاج في المستشفى.

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا.

ونقلت صحيفة بابل عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله إن "بودانوفا كانت في المستشفى وتنهي دورة علاج للتخلص من آثار التسمم".

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية عن مصدر قوله إن "هناك احتمالا بأن يكون السم وُضع في طعامها".