الحرب في عقر دارك.. ماذا لو كانت غزة مدينتك؟

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض قطاع غزة على مدار 49 يوما إلى سيل لا ينقطع من القصف الإسرائيلي الذي سوّى أحياء بكاملها بالأرض، ونشر الدمار والموت بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وقد ألقى الجيش الإسرائيلي ما معدله 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع المحاصر الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلومترا مربعا، وهو ما يوازي إلقاء قنبلتين نوويتين على مدينة بحجم الدار البيضاء المغربية.

وذكر ناطق باسم مكتب الإعلام الحكومي خلال مؤتمر صحفي عقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن 43 ألف وحدة سكنية دمرت كليا في غارات إسرائيلية، فيما تعرضت 225 ألف وحدة سكنية للهدم الجزئي.

وبينما تركزت الغارات في الجزء الشمالي من قطاع غزة لم يسلم من التدمير الجزء الجنوبي الذي أعلنته إسرائيل منطقة آمنة في بداية الحرب.

خارطة الدمار في قطاع غزة

ولتقريب صورة الدمار وحجمه إلى الأذهان نعرض سلسلة من خرائط 9 مدن تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمقارنتها بجغرافيا قطاع غزة على قاعدة "ماذا لو كانت غزة تقع في مدينتك؟".

بيروت- لبنان

هي عاصمة هذا البلد العربي وأكبر مدنه، وتمتد على مساحة 19.8 كيلومترا، وهو ما يوازي 1/20 من مساحة قطاع غزة.

يماثل طول قطاع غزة المسافة من برج حمود إلى صيدا، أما عرضه فيساوي المسافة من الفنار إلى وسط المدينة.

وفي ما يلي قراءة بتطابق المواقع على الخارطة:

سيكون موقع مطار بيروت في مستشفى الشفاء، وستكون الدامور بموقع دير البلح، أما بلدة كفار فالوس فستكون في محل مدينة رفح.

الرياض- السعودية

تمتد عاصمة السعودية على مساحة تصل إلى 1973 كيلومترا مربعا، مما يجعل حجمها 5 أضعاف حجم قطاع غزة.

يماثل طول قطاع غزة البالغ 41 كيلومترا المسافة بين جامعة اليمامة ومنطقة العزيزية، فيما يساوي عرضه البالغ 10 كيلومترات المسافة بين جامعة الملك سعود والطريق الدائري الشرقي.

وللوقوف على حجم القطاع قياسا بالرياض يمكن استخدام المعالم التالية:

سيكون موقع جامعة الملك سعود بين مدينة غزة ودير البلح، وسيكون موقع جامع الملك خالد في مخيم المغازي، أما متحف قصر المسمك فسيكون في موقع خان يونس.

لو كانت غزة ضمن الرياض هكذا سيكون الحال

دبي- الإمارات

بين نظيراتها من مدن الإمارات تتميز مدينة دبي بناطحات السحاب التي تلامس الغيوم، وهي تقع على مساحة 1600 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل 4 أضعاف مساحة قطاع غزة.

يناظر طول القطاع الفلسطيني المسافة بين مطار دبي الدولي ومجمع دبي للاستثمار، وعرضه المسافة بين جامع الجميرة وقصر زعبيل.

مطار دبي الدولي سيكون في موقع بيت حانون، وبرج خليفة سيكون في موقع حي الزيتون في غزة، أما مجمع دبي للاستثمار فسيكون في رفح.

لو كانت غزة ضمن دبي هكذا سيكون الحال

الدار البيضاء- المغرب

أكبر مدن المغرب ومركز صناعته السياحية التي تقع على مساحة قدرها 384 كيلومترا، مما يجعلها تزيد قليلا في حجم المساحة قياسا بقطاع غزة.

يماثل طول قطاع غزة الممتد على 41 كيلومترا المسافة بين سويلم وعين حرودة، وعرضه المسافة بين مسجد الحسن الثاني وحي الفرح.

وفي ما يلي قراءة بتطابق المواقع على الخارطة:

سوق المدينة سيكون موقعه في مدينة غزة، ومتنزه تمارس سيكون في خان يونس، أما مطار الدار البيضاء تيط مليل فسيكون موقعه في بيت حانون.

لو كانت غزة ضمن الدار البيضاء هكذا سيكون الحال

الدوحة- قطر

تقوم دولة قطر حاليا بدور الوساطة بين إسرائيل وحماس، وتصل مساحة عاصمتها إلى 132 كيلومترا مربعا، أي ما يوازي 40% من مساحة قطاع غزة.

يوازي طول القطاع الفلسطيني المسافة من الوكرة إلى أم صلال محمد، أما عرضه فيماثل المساحة بين الخليج الغربي وطريق الدوحة السريع، وللقياس على المعالم المنظورة في قطر يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:

دوحة فستيفال سيتي سيكون في مكان مستشفى الشفاء، ومسجد محمد عبد الوهاب سيكون محل مخيم المغازي، أما مطار حمد الدولي فسيكون محل خان يونس.

عمّان- الأردن

أكبر مدن المملكة الأردنية الهاشمية، وتمتد على مساحة 1680 كيلومترا مربعا، والتي توازي 4 أضعاف مساحة غزة.

يساوي عرض قطاع غزة المسافة بين ضاحيتي شفا بدران وعين الباشا، أما طوله فيمتد من عين الباشا إلى الجيزة.

تاليا مقارنة بمواقع الأردن ونظيراتها في غزة على الخارطة:

مخيم البقعة سيكون موقعه في بيت حانون، الجامعة الأردنية ستكون في مدينة غزة، أما مطار الملكة علياء الدولي فسيكون في رفح.

لو كانت غزة ضمن عمان هكذا سيكون الحال

صنعاء- اليمن

صنعاء هي العاصمة السياسية لليمن وعاصمة إقليم أزال الواقع وسط البلاد على مساحة 5552 كيلومترا، مما يمثل 12 ضعف مساحة قطاع غزة تقريبا.

يساوي عرض قطاع غزة المسافة بين مثلث الحتارش وحي المصنع، أما طوله فيمتد من الحتارش حتى ليدان.

وفي ما يلي مقارنة بين موقع غزة وبعض معالم صنعاء:

مطار صنعاء سيكون موقعه في موقع مدينة غزة، وجامع الصالح سيكون في دير البلح، أما وادي الضيعة نمران (حزيز) فسيكون في رفح.

القاهرة- مصر

عاصمة جمهورية مصر العربية وأكبر وأهم مدنها على الإطلاق، وتعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة التي تصل إلى 3085 كيلومترا.

يساوي عرض قطاع غزة المسافة الممتدة من طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى العبور، أما طوله فيمتد من مدينة العبور إلى كرداسة.

تاليا مطابقة بين بعض معالم القاهرة وتلك المناظرة لها في قطاع غزة.

ملعب السلام سيكون موقعه في مدينة غزة، ومستشفى عين شمس العام سيكون في دير البلح، أما كوبري قصر النيل فسيكون موقعه في خان يونس.

إسطنبول- تركيا

هي أكبر مدينة في تركيا، ويُنظر إليها كمركز اقتصادي، ثقافي وتاريخي للبلاد، تمتد المدينة على مضيق البوسفور على مساحة 5461 كيلومترا، أي ما يوازي 15 ضعف مساحة إسطنبول تقريبا.

يساوي عرض قطاع غزة المسافة من مثلث ساحة تقسيم إلى ييني كابيه وطوله من كوتشوك شيكمجة إلى نيسان تبه.

وتتطابق بعض معالم غزة مع المناطق التالية في إسطنبول:

برج تشاملجا سيكون موقعه في دير البلح، وجامع السلطان أحمد سيكون في مخيم النصيرات، وغابة أتاتورك فلوريا ستكون في بيت لاهيا.

المصدر: الجزيرة نت