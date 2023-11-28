منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تدعو إلى حلول مبتكرة للصناعة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) جيرد مولر، إن هناك حاجة إلى المزيد من التضامن العالمي وإلى إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي، وإلى قواعد جديدة للعولمة عادلة توفر فرص التنمية للجميع ويتعين على البلدان الصناعية أن تفي بوعودها والتزاماتها.

جاء ذلك خلال الدورة الـ20 للمؤتمر العام للمنظمة اليوم تحت شعار "العولمة العادلة: حلول مبتكرة لصناعة الغد" والذي بدأ أمس ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل.

وتابع مولر قائلاً: "لقد قمنا بإصلاح اليونيدو، وجعلناها أصغر حجماً وأكثر كفاءة وأكثر فعالية وقمنا بزيادة تنفيذ تعاوننا الفني بشكل كبير ونحرز تقدماً مطرداً في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعززنا نُهجنا الإقليمية".

وذكرت المنظمة في بيان أن هذا المؤتمر العام يهدف إلى صياغة مسارات جديدة نحو الاستدامة والشمولية الرقمية وتعزيز المرونة الاقتصادية مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة أن تدعم سلاسل التوريد المستدامة، وتحد من انهيار المناخ، وتساهم في القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم.

وقد افتتح بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة السعودي الجناح السعودي في المؤتمر حيث شدد على حرص السعودية على تعزيز التعاون مع السعودية وتطوير القدرات الصناعية وتعزيز التنمية.