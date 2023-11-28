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اليابان تسجل ارتفاعات قياسية في السمنة بين الأطفال بسبب كورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أكدت الحكومة اليابانية تسجيل ارتفاعات قياسية في نسبة السمنة بين الأطفال بمختلف المراحل التعليمية بسبب تغير نمط الحياة الذي سببته جائحة .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الفحوصات الدورية التي تجريها وزارة التعليم سنويًا على كافة الطلاب أظهرت نسب قياسية للسمنة بين الأطفال وصلت في بعض المراحل التعليمية إلى 15%.

 

ويعتقد المسؤولون أن الارتفاعات القياسية ناجمة عن التغيرات في نمط الحياة بسبب تفشي جائحة "كورونا" والذي ترك للأطفال فرصًا أقل بكثير للحركة وممارسة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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