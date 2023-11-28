الشرطة تنشر صور وأسماء 34 هاربا من سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت شرطة سيراليون، اليوم الثلاثاء، صور وهويات 34 رجلا وامرأة مطلوبين على خلفية الاشتباكات التي خلفت نحو 20 قتيلا في العاصمة فريتاون يوم الأحد.

ومن بين الرجال الـ32 والمرأتين المدرجين على قائمة "الهاربين" جنود في الخدمة والمتقاعدين وضباط شرطة ومدنيون.

ووعد بيان الشرطة المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي بمكافأة كبيرة لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وشهدت فريتاون يوم الأحد عدة ساعات من المواجهة المسلحة بين قوات الأمن ومهاجمين مجهولين حاولوا اقتحام مستودع أسلحة عسكري. وتم اقتحام السجن المركزي والمرافق الإصلاحية الأخرى، ويبدو أن العشرات من السجناء فروا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل نحو عشرين شخصا، بحسب مصادر عسكرية وطب شرعي. وقال المتحدث باسم الجيش إن هذه الهجمات دبرها جنود حاليون أو متقاعدون.

ولم تحدد السلطات دوافعها أو أهدافها.

وأثارت الأحداث شبح انقلاب آخر في غرب أفريقيا، الذي شهد منذ عام 2020 انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وجميعها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

قال مسؤولون للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن السلطات السيراليونية تتعامل مع الاشتباكات التي خلفت 21 قتيلا في العاصمة فريتاون يوم الأحد على أنها "محاولة انقلاب فاشلة".

وأضاف مفوض الشرطة وليام فايا سيلو "لقد فتحنا تحقيقا في محاولة الانقلاب الفاشلة، موضحًا بأن "مجموعة من الأشخاص حاولت الإطاحة بالحكومة الحالية باستخدام القوة".

وأوضح : "نحن مستمرون في ملاحقة من حاولوا الإطاحة بالسلطة الشرعية بالقوة".

وأشار إلي أن، "تخبرني الأجهزة الأمنية الآن أن أحداث 26 تشرين الثاني/نوفمبر ربما كانت محاولة انقلاب فاشلة، ربما كان هؤلاء الأشخاص يعتزمون مهاجمة حكومة سيراليون المنتخبة ديمقراطيا والإطاحة بها"، وزير الإعلام تشيرنور باه.

ولفت إلي أن الأحداث خلفت 21 قتيلا، بينهم 14 جنديا وثلاثة مهاجمين، 13 جنديا ومدنيا واحدا يشتبه في تورطهم في المحاولة قيد الاحتجاز.

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، فرض حظر للتجول على مستوى البلاد، اليوم الأحد، بعد أن هاجم مسلحون مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، مما أثار مخاوف من انهيار النظام وسط تصاعد الانقلابات في المنطقة.

وقال رئيس سيراليون بيان نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس إن "المسلحين المجهولين هاجموا مستودع الأسلحة العسكري داخل ثكنات ويلبرفورس في فريتاون، صباح اليوم"، مضيفا أن "قوات الأمن طردتهم وتمت استعادة الهدوء".

وأضاف: "مع استمرار الفريق المشترك لقواتنا الأمنية في القضاء على فلول المرتدين الفارين، تم إعلان حظر التجول على مستوى البلاد ويتم تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم".

وذكرت وزارة الإعلام في سيراليون - في بيان - أن الحكومة وقوات الأمن "تسيطر" على الوضع.