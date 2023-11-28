إطلاق نار فوق نهر النيل في الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد سكان في الخرطوم، أن الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية تبادلت القذائف، من ضفتي نهر النيل في العاصمة، في الشهر السابع من الحرب التي نددت المنظمات غير الحكومية بفظائعها.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن "القصف المدفعي والصواريخ تبادل بين الجيش من أم درمان على الضفة الغربية وقوات الدعم السريع من الخرطوم شمال على الضفة الشرقية".

ويؤكد سكان آخرون، بما في ذلك الناشطون المحليون، هذه الرواية، والذين يزعمون أن عشرات المدنيين قتلوا في عمليات القصف في الأسابيع الأخيرة.

السودان

وأودى الصراع الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب تقديرات المنظمة غير الحكومية المسلحة.

مشروع بيانات موقع الصراع والأحداث (Acled)، والذي يعتبر على نطاق واسع أقل من الواقع.

كما أدت إلى نزوح أكثر من ستة ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة، وتدمير معظم البنية التحتية للبلاد.

وعلى طاولة المفاوضات، ليس لدى الجانبين أي نية لتقديم تنازلات، كما يتضح مرة أخرى من فشل المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وزعمت قوات الدعم السريع يوم الاثنين أنها "هاجمت قاعدة وادي سيدنا"، وهي قاعدة جوية استراتيجية شمال الخرطوم، ودمرت طائرة نقل عسكرية من طراز C130 ومستودعا للذخيرة.

وعلى بعد أكثر من 800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، في منطقة المجلد بغرب كردفان، انسحب الجيش من قاعدة بعد هجوم شنته القوات شبه العسكرية في هذه المنطقة الغنية بالنفط، حسبما أفاد شهود عيان.

وفي الولاية نفسها، في بابنوسا، أفاد شهود عيان بوقوع قصف جوي من قبل الجيش يستهدف القوات شبه العسكرية. وانسحب الجيش عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في حين سيطرت قوات الدعم السريع على قواعد عسكرية في منطقة دارفور الغربية الشاسعة.

- مجازر عرقية منظمة -

وأعلنت القوات شبه العسكرية سيطرتها الكاملة على مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من التقدم الخاطف لقوات الدعم السريع في دارفور، حيث لا تزال مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور فقط، تحت السيطرة. أيدي الجيش.

وحذر الخبراء وعمال الإغاثة والولايات المتحدة من هجوم وشيك على الفاشر، في حين أبلغ نشطاء حقوق الإنسان عن مذابح عرقية واسعة النطاق في المحليات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، والتي دمرتها عقود من العنف العرقي.

وفي تقرير نشرته في وقت متأخر من يوم الأحد، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع بعد مقتل مئات المدنيين في دارفور.

وقال محمد عثمان من هيومن رايتس ووتش إن "عمليات القتل العرقي التي ترتكبها قوات الدعم السريع في غرب دارفور تحمل بصمات حملة وحشية ضد المدنيين المساليت"، وهي أقلية عرقية غير عربية تستهدفها القوات شبه العسكرية.

وأضاف: "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتوقف عن تجاهل الحاجة الماسة لحماية المدنيين في دارفور".

وفي بلدة أرداماتا وحدها، في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل أكثر من 1000 شخص، وفقاً للاتحاد الأوروبي، على يد الجماعات المسلحة التي أجبرت أكثر من 8000 شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة في أسبوع واحد، وفقاً للأمم المتحدة.

- مقابر جماعية - أخبر الناجون هيومن رايتس ووتش عن عمليات قتل جماعي وإعدامات بدوافع عرقية واعتقالات تعسفية وتعذيب ونهب وعنف جنسي.

وتحققت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية التي يبدو أنها تؤكد روايات شهود عيان عن مقابر جماعية محفورة حديثا حيث دفن المدنيون موتاهم قبل الفرار.

كما حذرت المنظمة غير الحكومية من أن الإغلاق الوشيك لبعثة الأمم المتحدة في السودان "سيقلل بشكل كبير من مراقبة الأمم المتحدة للوضع".

ودعا السودان هذا الشهر إلى إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة التي تعمل بشكل رئيسي في شرق البلاد الذي يسيطر عليه الجيش منذ بداية الحرب.