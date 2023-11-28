العاهل البحريني يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز السعودية باستضافة "إكسبو 2030"

ياسر رشاد - القاهرة -

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وأشاد الملك حمد بن عيسى، في البرقية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين، وما وصلت إليه من مستوى رفيع في جميع المجالات، متمنيًا للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"، معربا عن خالص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها السعودية، والتي تأتي تتويجًا لمسيرة الإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة في كافة الميادين، والتي تعكس قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات العالمية وإنجاحها.

وأشاد الأمير سلمان بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدمٍ وتطورٍ مستمر على كافة الأصعدة.

كما بعث ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي سياق متصل أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية السعودية، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، الذي يعد إنجازًا عربيًا كبيرًا يفتخر به الأردن والعرب جميعًا.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد شارك، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة 173 للجمعية العامة للمكتب الدولي BIE-Paris، في إطار دعم المملكة لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي 2030.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، أن هذا الفوز يعتبر تتويجًا للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وشاهدًا على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الهامة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم.