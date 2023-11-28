روسيا تعلن إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، اليوم الثلاثاء - أنه "تنفيذًا لقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 7 نوفمبر رقم 3114، أخطرت وزارة الخارجية الروسية الجانب الياباني في 21 نوفمبر عزمها إنهاء الاتفاقية بين الحكومة الروسية والحكومة اليابانية بشأن التعاون في مجال المساعدة في التخلص من الأسلحة النووية المفترض تخفيضها".

وأشار البيان الى أن الاتفاقية ستنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار، أي في 21 مايو 2024.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أعرب سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن أسف اليابان على إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تفكيكها الأسلحة النووية المنزوعة، المبرم بين روسيا واليابان سنة 1993.

وأكدت الخارجية الروسية، أكثر من مرة، أن طوكيو تتبع نهجًا عدائيًا صريحًا تجاه روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى العقوبات اليابانية ضد روسيا ونقل الأسلحة لكييف وإثارة مشاعر الروسوفوبيا في المجتمع الياباني ونمو النشاط العسكري لليابان والولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا في الشرق الأقصى.

وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي لا يرى في مثل هذه الظروف أي إمكانية لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إعداد معاهدة السلام بين البلدين، محذرة من الرد الحاسم على الخطوات العدوانية من جانب اليابان.