شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تُجيب على 11 سؤالا شائعًا حول انتخابات الرئاسة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للمصريين بالخارج.. الهيئة الوطنية تُجيب على 11 سؤالا شائعًا حول انتخابات الرئاسة"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة الشائكة التى أجابت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث تفصلنا ساعات عن بدء عمليات تصويت المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية، للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين فى الخارج فى الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين فى الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وفى هذا الإطار - أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أكثر الأسئلة الشائعة المتعلقة بتصويت بالخارج فى انتخابات الرئاسة التى تنطلق الجمعة المقبلة والتى تجرى فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، وكانت أبرز الأسئلة كالتالي: " متى تجرى الإنتخابات الرئاسية فى الداخل والخارج؟ وكيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟ وما هى إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟ وبطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية فهل يمكننى الإدلاء بصوتى باستخدامها؟ وهل يسرى التسجيل للتصويت بالخارج على أى استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟ هل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمصريين بالخارج.. الهيئة الوطنية تُجيب على 11 سؤالا شائعًا حول انتخابات الرئاسة.. الأبرز هل من الضرورى وجود جواز السفر عند التصويت؟.. وبطاقة الرقم القومى غير سارية فهل يمكننى الإدلاء بصوتى باستخدامها؟



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