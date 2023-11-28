شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: تم إقامة 15 ألف مشروع فى التسع سنوات الماضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، أنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبلة ، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات .

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة، أن الحملة عقدت 110 لقاءات باجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية، وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.

وأوضح ، إنه تمت إقامة 15 ألف مشروع فى مصر التسع سنوات الماضية.















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