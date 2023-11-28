اخبار العالم

المستشار محمود فوزى: تم إقامة 15 ألف مشروع فى التسع سنوات الماضية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: تم إقامة 15 ألف مشروع فى التسع سنوات الماضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، أنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبلة ، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات . 

 

 

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة، أن الحملة عقدت 110 لقاءات باجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية، وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.

 

وأوضح ، إنه تمت إقامة 15 ألف مشروع فى مصر التسع سنوات الماضية.

 

PSX_20231128_202139
 
PSX_20231128_202319
 
PSX_20231128_202400
 
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يستعرض نتائج الحملة
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يستعرض نتائج الحملة

 

المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يكشف فى أحدث مؤتمرات الحملة
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يكشف فى أحدث مؤتمرات الحملة

 

 

المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى

 

 

المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

 

 

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

 

 

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تكشف رؤية مرشحها بالمحور المجتمعى
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تكشف رؤية مرشحها بالمحور المجتمعى

 

 

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفى الثالث
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفى الثالث

 

 

مؤتمر حملة السيسي
مؤتمر حملة السيسي

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا