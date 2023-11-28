شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى: رؤية مرشحنا بالمحور المجتمعى تتضمن مزيدا من تمكين المرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، إن رؤية مرشحهم فيما يتعلق بالمحور المجتمعى تتضمن مزيدا من التمكين للمرأة المصرية.

وتابع فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى تتمثل فى توطين الصناعة، ومواجهة التضخم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.

وأوضح أنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبلة، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة، أن الحملة عقدت 110 لقاءات بإجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية، وتمن مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.

وأوضح ، إنه تم إقامة 15 ألف مشروع فى مصر التسع سنوات الماضية.