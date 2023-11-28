وزير المالية الإسرائيلي: وقف الحرب في غزة خطة للقضاء على إسرائيل

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة خطة للقضاء على إسرائيل"، وذلك في تدوينة له ردا على تدوينة معلق الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي الذي قال "سيتم قريباً طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي: إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب".
وردا على ذلك، اكد سموتريتش، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، "هذا ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح. لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق". وتابع: "مستمرون حتى النصر المطلق والقضاء على حماس".
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