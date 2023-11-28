"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 أسرى كل يوم

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأنّ "إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام إذا أطلقت "حماس" 10 أسرى كل يوم".

وكانت قد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأنّ "التقديرات في إسرائيل تشير إلى إمكانية تمديد الاتفاق لمدة يوم أو يومين على الأقل".

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الدوحة اجتماعات تضم رئيس "الموساد" الإسرائيلي ومدير الـ"CIA"، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية: الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل الأسرى بغزة بمن فيهم الجنود.