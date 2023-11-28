أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ حركة حماس سلمت الأسرى الذي أطلق سراحهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر و"هم في طريقهم إلى إسرائيل".
ولفتت القناة 7 الإسرائيلية، إلى أنّ الأسرى الذين أطلق سراحهم الليلة سيتم نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: حماس سلمت الأسرى المفرج عنهم الليلة للصليب الأحمر وسينقلون عبر معبر كرم أبو سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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