إعلام إسرائيلي: حماس سلمت الأسرى المفرج عنهم الليلة للصليب الأحمر وسينقلون عبر معبر كرم أبو سالم

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ حركة حماس سلمت الأسرى الذي أطلق سراحهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر و"هم في طريقهم إلى إسرائيل".

ولفتت القناة 7 الإسرائيلية، إلى أنّ الأسرى الذين أطلق سراحهم الليلة سيتم نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم.