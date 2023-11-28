اشار رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وورنر لـ "MSNBC" الى ان إسرائيل فقدت تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل فقدت تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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