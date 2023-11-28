أظهرت صورة ومقطع فيديو متداولان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسليم كتائب "القسام" و"سرايا القدس" بشكل مشترك الدفعة الخامسة من الأسرى المفرج عنهم في قطاع غزة، ضمن اتفاق الهدنة. وبحسب قناة "الجزيرة"، فقد تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر عبر معبر رفح وغادرت القافلة المعبر.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد تُظهر تسليم "كتائب القسام" و"سرايا القدس" بشكل مشترك الدفعة الخامسة من الأسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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