وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: وقف الحرب يعني حل الحكومة الإسرائيلية

اعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بان "وقف الحرب على غزة يعني حل الحكومة الإسرائيلية". وفي وقت سابق، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية بان "المفاوضات في قطر هي للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار"، ولفتت الى ان "الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل المختطفين بغزة بمن فيهم الجنود، مقابل إطلاق إسرائيل سراح السجناء الأمنيين لديها".

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