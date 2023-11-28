الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف الحرب ووقف إطلاق النار ليس مطروحًا إلى أن تقرر الحكومة خلاف ذلك

ادّعى المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "وقف إطلاق النار في غزة ليس مطروحًا إلى أن تقرر الحكومة خلاف ذلك"، زاعمًا أنّ "قواتنا جاهزة ومستعدة لاستئناف الحرب وسنعززها بمزيد من المعدات".

ولفت، في مؤتمره الصحفي اليومي من تل أبيب، إلى "اننا أبلغنا عائلات 3 جنود قتلوا في غزة وحماس تحتجز جثثهم"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل كل شيء لإعادة جميع الأسرى سواء عبر الهدنة أو مواصلة القتال".