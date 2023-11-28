ادّعى المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "وقف إطلاق النار في غزة ليس مطروحًا إلى أن تقرر الحكومة خلاف ذلك"، زاعمًا أنّ "قواتنا جاهزة ومستعدة لاستئناف الحرب وسنعززها بمزيد من المعدات".
ولفت، في مؤتمره الصحفي اليومي من تل أبيب، إلى "اننا أبلغنا عائلات 3 جنود قتلوا في غزة وحماس تحتجز جثثهم"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل كل شيء لإعادة جميع الأسرى سواء عبر الهدنة أو مواصلة القتال".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف الحرب ووقف إطلاق النار ليس مطروحًا إلى أن تقرر الحكومة خلاف ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.