اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بانه "حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 30 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 10 من الاسرى الاسرائيليين من غزة".
ولفت الانصاري الى ان "المفرج عنهم من غزة قاصرة و 9 من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية و2 من الارجنتين بالإضافة لمواطنة فلبينية، تم تسليمهم الى الصليب الاحمر".
واردف "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ١٥ قاصرًا و١٥ من النساء".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: سيتم الإفراج اليوم عن 30 مدنيا فلسطينيا مقابل 10 اسرى إسرائيليين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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