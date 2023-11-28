الفاتيكان: البابا فرنسيس ألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر "كوب28"

أعلن الفاتيكان، أنّ البابا فرنسيس ألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر "كوب28". وسيكون مؤتمر "كوب28" الذي يُعقد بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول في دبي بدولة الإمارات، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.

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