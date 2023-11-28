مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكّد عودة 12 أسيرًا مفرجًا عنهم من قطاع غزة

أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "عودة 12 أسيرًا مفرجًا عنهم في قطاع غزة إلى إسرائيل". بدورها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "أننا قمنا بتسهيل عملية إطلاق سراح ونقل 12 أسيرًا في غزة بنجاح". وفي وقت سابق، أظهرت صورة ومقطع فيديو متداولان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسليم كتائب "القسام" و"سرايا القدس" بشكل مشترك الدفعة الخامسة من الأسرى المفرج عنهم في قطاع غزة، ضمن اتفاق الهدنة.

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