ضاهر بحث مع سفير بلجيكا أوضاع لبنان وملف النازحين السوريين

التقى النائب ميشال ضاهر سفير بلجيكا في لبنان كوين ڤيرڤاك في منزله في بيروت، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد الضاهر على أهمية العلاقات بين لبنان وبلجيكا وضرورة تحسين التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين البلدين.

كما تمّ تناول موضوع النازحين السوريين والكلفة الكبيرة التي يدفعها لبنان والشعب اللبناني بسبب وجود عدد غير منطقي للنازحين مقارنة بعدد سكان لبنان.

من جهة أخرى، تمنّى السفير البلجيكي على ضاهر الاستمرار في العمل السياسي، معتبرًا أن "خلاص لبنان يبدأ عبر تكاثر القوى المستقلّة والاصلاحية في البرلمان".