التقى النائب ميشال ضاهر سفير بلجيكا في لبنان كوين ڤيرڤاك في منزله في بيروت، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وشدد الضاهر على أهمية العلاقات بين لبنان وبلجيكا وضرورة تحسين التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين البلدين.
كما تمّ تناول موضوع النازحين السوريين والكلفة الكبيرة التي يدفعها لبنان والشعب اللبناني بسبب وجود عدد غير منطقي للنازحين مقارنة بعدد سكان لبنان.
من جهة أخرى، تمنّى السفير البلجيكي على ضاهر الاستمرار في العمل السياسي، معتبرًا أن "خلاص لبنان يبدأ عبر تكاثر القوى المستقلّة والاصلاحية في البرلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر بحث مع سفير بلجيكا أوضاع لبنان وملف النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.