اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى "عملية ضبط كبيرة قامت بها شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لحوالي 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى. وقد تم توقيف احد المتورطين، سوري الجنسية، والتحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي. لكم بالمرصاد".

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: توقيف سوري وضبط 3 ملايين ونصف مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب من المرفأ الى نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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