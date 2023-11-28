عبد الهادي: المقاومة أجبرت العدو صاغراً على الرضوخ لشروطها بشأن تحرير الأسرى

اكد ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي صمود المقاومة وتصديها لقوات الاحتلال، محقّقة العديد من الإنجازات الميدانية، كما أشاد بعطاءات شعبنا الصابر وصموده الأسطوري، على الرغم من كثافة القصف، والاعتداء على المدنيين وعلى البنية التحتية عن سابق الإصرار والترصّد.

وأكد عبد الهادي خلال لقاء سياسي في بلدية صيدا حول معركة "طوفان الاقصى"، أن المعركة هي استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأسّست لإزالة الكيان من الوجود، معتبراً أن هذه المعركة سيخلدها التاريخ كونها كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحطمت منظومته العسكرية والأمنية، مشدداً على أن المقاومة اتخذت قرارها بهذه المعركة حمايةً للقضية من الضياع والذوبان، ومن أجل وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الصهيونية بحق شعبنا ومقدساتنا.

وأشاد عبد الهادي بأداء المقاومة البطولي في غزة وبصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة تُدير المعركة بكل حكمة واقتدار، على الرغم من حجم الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، واستطاعت أن تجبر العدو على تحرير أسرانا وفق شروط المقاومة.

ومن ثم قدم الحضور مداخلات قيمة مؤكدين فيها على اعتزازهم بالأداء البطولي للمقاومة التي قلبت كل المعادلات، وحققت الانتصارات تلو الانتصارات، بانتظار الانتصار الكبير بتحرير جميع اسرانا.