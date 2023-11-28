اتفاق مبدئي لتمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة التي تم التوصل إليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة لمدة يومين إضافيين في ظل نفس الظروف، بحيث يتم تمديدها إلى ثمانية أيام إجمالاً.

وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المحادثات في قطر حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد شملت إطلاق سراح جنود إسرائيليين من الأسر مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.