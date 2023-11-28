شكرا لقرائتكم خبر البديوي: الأوضاع في غزة مأساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، وتحتاج إلى مساعدات إغاثية عاجلة ودعم كبير من الدول والمنظمات كافة، لرفع المعاناة عن أهالي القطاع. وأكد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيتش، التزام دول المجلس الثابت ببذل الجهود كافة لتخفيف المعاناة في غزة.



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