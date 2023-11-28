منع وصول الوقود لمستشفيات شمال قطاع غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات مناطق عدة شمال قطاع غزة، منعت وصول إمدادات الوقود والأدوية لمستشفيات شمال القطاع، والمحاصرة منذ أسابيع عدة. وأفادت بأن مستشفيات: الإندونيسي، وكمال عدوان والعودة شمال القطاع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفق إمدادات الوقود والأدوية لها، رغم وجود مئات الجرحى والمرضى داخلها، وتوقف المولدات الكهربائية فيها، مما جعل مهمة إنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي صعبة.

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