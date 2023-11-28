شكرا لقرائتكم خبر المجلس العربي يحذر من تفاقم الكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المجلس العربي للسكان والتنمية ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لإدخال الوقود اللازم لتأمين العمليات الإغاثية الشاملة، وتسيير إمدادات الطعام والماء والدواء، للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية وانهيار خدمات الإغاثة في القطاع. ونوه المشاركون في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة، بجهود السعودية في استضافة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض، وذلك لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف موحّد.



كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العربي يحذر من تفاقم الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.