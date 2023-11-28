اجتماعات سرية في الدوحة استعدادا لصفقة جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وصل إلى قطر أمس، لعقد اجتماعات سرية مع رئيس المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ورئيس الوزراء القطري، وبحضور مسؤولين مصريين، بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس. وأكدت الصحيفة، أن بيرنز بحث مع طرفي الاجتماع ضرورة حث حماس وإسرائيل على توسيع نطاق مفاوضاتهما الجارية حول الرهائن، المقتصرة على النساء والأطفال، لتشمل إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضا.

وتحدثت الصحيفة عن بحث أطراف الاجتماع السري في الدوحة وقفا أطول للقتال بين حماس وإسرائيل.

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