شكرا لقرائتكم خبر حقوق الإنسان: 350 قتيلا تحت التعذيب في معتقلات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التهديد الخطير للألغام على المجتمعات المدنية والنازحين والمهجرين، وقالت في بيان «إنها رصدت 649 قتيلا وجريحا بين المدنيين جراء الألغام في اليمن خلال أقل من عام».

في غضون ذلك أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 250 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت، وقالت في تقريرها الأسبوعي «إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت نزوح 42 أسرة يمثلون (252 فردا) خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وذكرت أن الأسر النازحة استقرت في الحديدة بواقع (26 أسرة نشأت من داخل المحافظة)، ومأرب بواقع (10 أسر نشأت من داخل المحافظة والحديدة)، وتعز بواقع (5 أسر نشأت من الحديدة وحضرموت).

وبحسب إحصائيات المنظمة، بلغ إجمالي عدد النازحين من 1 يناير إلى 25 نوفمبر 2023، ارتفع إلى 9,571 أسرة، يمثلون (57,426 فردا.

من جهة أخرى وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، تصفية ميليشيات الحوثي للجندي ينوف حسن البتينة، من أفراد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش الوطني، تحت التعذيب، في أحد معتقلاتها، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في جبهات القتال بمنطقة ماس محافظة مأرب، في رابع حادثة من نوعها خلال أقل من شهرين الجريمة البشعة، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي هذه الجريمة التي قال «إنها جاءت بعد أسبوعين من جريمة إعدام الجندي محمد أحمد وهبان (21) عام شنقا، في معتقلها بالسجن الحربي، وتصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة رعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وتصفية عز الدين صالح الحبجي (28) عام من أبناء مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، تحت التعذيب، بعد 14 شهرا من اختطافه، حيث ظهرت آثار التعذيب الوحشي في جسده.

وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة.

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