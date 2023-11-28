الرئيس الموريتاني السابق يدفع ببراءته

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ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين أفريقيا جنوب الصحراء، وشمال القارة بين العامين 2008 و2019، متاعب قضائية في عهد خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وبعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاما، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في نواكشوط، إن «كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة، وتندرج في إطار مؤامرة ضدي»، وذلك بحضور عدد كبير من مناصريه.
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