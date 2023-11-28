نيران المدفعية تدمر منازل سودانية على ضفاف النيل

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وقال أحد الشهود «الجيش من أم درمان على الضفة الغربية وقوات الدعم السريع من الخرطوم بحري على الضفة الشرقية» تبادلا إطلاق نيران المدفعية والصواريخ».
وأكد سكان آخرون هذا الأمر، بينهم ناشطون محليون يؤكدون أن القصف طال بشكل خاص منازل مدنيين في الأسابيع الأخيرة وخلف عشرات الضحايا.
في الخرطوم أيضا، تبادلت قوات الجيش وقوات الدعم السريع، القصف المدفعي بشكل متقطع أمس، حول محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وحلقت مقاتلات الجيش السوداني في مدينة بحري شمال الخرطوم، مستهدفا عدة مواقع ومناطق تواجد الدعم السريع بالمدينة، بينما توقفت العمليات العسكرية حول خزان جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية.
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