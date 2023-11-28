شكرا لقرائتكم خبر نيران المدفعية تدمر منازل سودانية على ضفاف النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إطلاق النار والقذائف من ضفتي نهر النيل في الخرطوم، حسبما قال سكان في العاصمة لوكالة «فرانس برس»، وذلك في الشهر السابع من حرب دامية في الدولة العربية الأفريقية.

وقال أحد الشهود «الجيش من أم درمان على الضفة الغربية وقوات الدعم السريع من الخرطوم بحري على الضفة الشرقية» تبادلا إطلاق نيران المدفعية والصواريخ».

وأكد سكان آخرون هذا الأمر، بينهم ناشطون محليون يؤكدون أن القصف طال بشكل خاص منازل مدنيين في الأسابيع الأخيرة وخلف عشرات الضحايا.

في الخرطوم أيضا، تبادلت قوات الجيش وقوات الدعم السريع، القصف المدفعي بشكل متقطع أمس، حول محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وحلقت مقاتلات الجيش السوداني في مدينة بحري شمال الخرطوم، مستهدفا عدة مواقع ومناطق تواجد الدعم السريع بالمدينة، بينما توقفت العمليات العسكرية حول خزان جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية.