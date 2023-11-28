المملكة تزرع الابتسامة في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زرعت المملكة ابتسامة على وجوه أهل غزة الحزينة، بعد أن جرى توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية بشكل واسع خلال أيام الهدنة الماضية.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

بالتواكب، وصلت إلى مطار العريش المصري الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد إيوائية، وغذائية، وطبية) بوزن إجمالي يبلغ 39 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمنين الوقفة السعودية غير المستغربة لنجدتهم وتقديم العون الإنساني العاجل لهم الذي خفف الكثير من معاناتهم.

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

المساعدات السعودية حتى الآن:

1500 طن مواد إيوائية وغذائية

20 سيارة إسعاف

15 مليون دولار أمريكي