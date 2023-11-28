121 دولة تستقبل المصريين في انتخابات الرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ الصمت الانتخابي للرئاسة المصرية، وتتوقف الحملات بداية من صباح اليوم (الأربعاء)، قبل يومين من اقتراع المصريين في الخارج، الجمعة القادمة، على مدار 3 أيام من الـ9 صباحا وحتى الـ9 مساء.

ويتنافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع 3 مرشحين، هم: حازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، إذ تقام الانتخابات داخل مصر من (10 ـ 12) ديسمبر المقبل.

ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير شكري يتابع استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري فيها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كل الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا شكري المصريين في تصريحات صحفية، اليوم، إلى التوجه لمقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن الوزير شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كل وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

ووفق البيان، تستمر عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج من الـ9 صباحا، وحتى الـ9 مساء، وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، إذ شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج، والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدول الزمني للانتخابات

29 نوفمبر الصمت الانتخابي

1 ديسمبر الاقتراع بالخارج

8 ديسمبر الانتخابات بالداخل

14 ديسمبر تلقي الطعون

18 ديسمبر إعلان النتائج