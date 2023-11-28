مباحثات رسمية سعودية برازيلية وتوقيع مذكرتي تفاهم ثنائية

وقد جرى خلال جلسة المباحثات الرسمية استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية، والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
حضر جلسة المباحثات الرسمية، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بند، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل بن إبراهيم غلام.
فيما حضر من الجانب البرازيلي، رئيس المجلس الوطني السيد رودريجو أوتافيو سواريس باتشيكو، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السيد روي كوستا، ووزير المالية السيد فرناندو حداد، ووزير الموانئ والمطارات السيد سيلفيوكوستا فيلهو، ووزير الزراعة السيد كارلوس فافارو، ووزير المناجم والطاقة السيد الكسندر سيلفيرا، وكبير مستشاري الرئيس السيد سيلسو لويز نونيز أموريم، ورئيس البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (BNDES) السيد الويسيو ميركادالنتي، وسفير البرازيل لدى المملكة السيد سيرجيو باث، ووكيل الوزارة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط السيد كارلوس دوارتي، والرئيس التنفيذي لشركة (Petrobras) السيد جين بول بريتس، والرئيس التنفيذي رئيس الوكالة البرازيلية لتنمية الصادرات والاستثمار - APEX السيد جورجي ناي فيانا ماسيدو نيفيس، ورئيس المراسم في رئاسة الجمهورية السيد فرناندو لويس ليموس إجريجا، ونائب كبير المستشارين الخاصين للرئيس السيد أودو أراجو فاليرو.
مذكرة تفاهم ثنائية
بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مراسمِ توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب البرازيلي وزير المناجم والطاقة السيد الكسندر سيلفيرا.
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