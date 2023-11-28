400 مسلح يقتلون في جيبو

أعلنت مصادر أمنية بوركينية مقتل 400 مسلح خلال هجوم مضاد شنته القوات المسلحة البوركينية ضد مجموعات مسلحة حاولت الاستيلاء على قاعدة عسكرية في الشمال. وذكرت وكالة الأنباء البوركينية، أن رتلاً مكوناً من نحو 3 آلاف مسلح شن هجمات واسعة النطاق على قاعدة عسكرية تابعة للجيش في مدينة جيبو، الأحد الماضي، مشيرة إلى أن القوات المسلحة البوركينية أبدت مقاومة لعدة ساعات وأن التعاون بين القوات البرية والجوية مكن من إلحاق هزيمة بالمسلحين.



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