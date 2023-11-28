الحكم على مغربي بالسجن ثلاث سنوات بعد الاستئناف لانتقاده الملك عبر الإنترنت

ياسر رشاد - القاهرة - حكم القضاء المغربي، بالسجن ثلاث سنوات على مستخدم للأنترنت بتهمة إهانة الملك، بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2020 تنتقد تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفي أغسطس، تلقى سعيد بوكيود، المولود عام 1975، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إهانة النظام الملكي بسبب منشوراته على فيسبوك، والتي تمت إزالتها منذ ذلك الحين من المنصة.

وأعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، تصنيف الوقائع على أنها جريمة في حق شخص الملك وخففت العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات، بحسب ما قال محاميه مي الحسن العسوني لوكالة فرانس برس.

وبموجب أحكام الدستور، فإن السياسة الخارجية للمغرب هي من صلاحيات الملك، وفي هذه الحالة محمد السادس.

وأوضح محاميه لوكالة فرانس برس، أن بوكيود "لم يكن لديه أبدا" نية الإساءة إلى الملك لكنه "أراد لفت الانتباه إلى أن التطبيع ليس في صالح المغاربة ولا في صالح القضية الفلسطينية ولا في مصلحة أحد".

واعتبر أن الحكم الجديد "مفرط للغاية"، وقال إنه ينوي الاستئناف أمام محكمة التمييز.

أشارت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في أغسطس/آب، إلى أنها رصدت، خلال عامين، "عشرات الإجراءات القانونية" في أعقاب منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار القانوني على خلفية الحرب في قطاع غزة بين حماس الفلسطينية وإسرائيل، والتي أعطت زخما جديدا في الأسابيع الأخيرة للتعبئة المؤيدة للفلسطينيين في المغرب.

وخرج عشرات الآلاف، الأحد، إلى شوارع الدار البيضاء مطالبين بتعليق العلاقات الثنائية ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، فيما دخلت الهدنة حيز التنفيذ الجمعة.