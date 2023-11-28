توغو.. أكثر من 30 قتيلاً في هجمات إرهابية عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - نادراً ما قامت الحكومة التوغولية بتقييم الهجمات "الإرهابية" في البلاد، وذلك في بيان صحفي تمت قراءته على التلفزيون الرسمي.

وفي عام 2023، أبلغت توغو عن "31 حالة وفاة و29 جريحًا و3 مفقودين" في حوادث "إرهابية"، حسبما قال ياوا كويجان، وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، لقناة TVT.

وأضاف : “شهدت بلادنا هجوما بكمين و11 اشتباكا مع مجموعات إرهابية مسلحة و9 انفجارات لعبوات ناسفة و20 اكتشافا وتفكيك عبوات ناسفة”.

وبحسب الوزير، فإن "الهجوم الإرهابي الأول" وقع في سانلوغا في ولاية كبندجال في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، و"أعقبه عدة توغلات وحوادث في منطقة السافانا" شمال البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو. فاسو.

وتعاني المناطق الشمالية من بنين وتوغو وغانا من هجمات وتوغلات من الجماعات الجهادية التي تزدهر في منطقة الساحل وتسعى إلى التحرك جنوبا.

وحتى الآن، لم تتحدث الحكومة التوغولية إلا بشكل ضئيل حول هذا الموضوع.

وفي نيسان/أبريل، أشار رئيس توغو فور غناسينغبي إلى أن الجهاديين قتلوا نحو 140 شخصا، بينهم نحو 100 مدني، منذ هجماتهم الأولى نهاية عام 2021 في هذا البلد.

وستكون القضية الأمنية في قلب تنظيم الانتخابات التشريعية والإقليمية المقبلة التي ينبغي إجراؤها "على أبعد تقدير في نهاية الربع الأول من عام 2024"، كما أعلن ياوا كويغان في نفس البيان الصحفي.

وأكدت الحكومة أنها "ستأخذ في الاعتبار استمرار التحديات الأمنية لضمان الأمن اللازم للجميع - المرشحين والناخبين والمواطنين - في جميع أنحاء التراب الوطني".

ويتولى فور جناسينجبي السلطة منذ عام 2005 بعد أن خلف والده الجنرال إياديما جناسينجبي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 38 عامًا.